Küstensteine: Darum sind Schlangenlinien „in“

Cäciliengroden 447.... 448... 449... 450! „Wow, die Schlange wird immer länger. Nun ist sie bestimmt schon 25 Meter lang“, freut sich Fenja Boyungs aus Cäciliengroden. 450 Steine hat sie gerade an den Stufen zum Deich gezählt – wenn sie sich nicht verzählt hat.

Die 15-jährige Schülerin, die die neunte Klasse der IGS Friesland-Nord in Schortens besucht – beziehungsweise eben gerade nicht besucht, weil sie wie viele Schüler im ganzen Land wegen der Corona-Krise noch nicht wieder zur Schule gehen kann – hatte vor kurzem die Idee, auch in Cäciliengroden eine Steinschlange aus den so genannten Friesenkieseln oder Küstensteinen anlegen zu lassen.

Symbole, Sprüche, Bilder

Irgendwer hat vor ein paar Monaten damit angefangen, Steine, die man am Wegesrand findet, bunt anzumalen, Sprüche, Symbole oder kleine Bilder darauf aufzutragen und die Steine dann irgendwo wieder auszuwildern. Der Finder postete ein Bild vom Stein auf Facebook, behielt den Stein für sich oder deponierte ihn erneut irgendwo für einen möglichen Finder. Das fanden offenbar ganz viele ganz toll, und seitdem sind die handbemalten Küstensteine mit ihren Bildern und Sprüchen schwer in Mode.

Seit kurzem erfährt der Steine-Trend eine Abwandlung: An manchen Orten werden die buntbemalten Steine zu steinernen Schlangen aneinandergereiht. Als Zeitvertreib oder als eine von zahlreichen Mutmach-Aktionen in der Corona-Krise. Auch der Urheber dieser Idee ist nicht bekannt, aber sie fand viele Nachahmer. Auch Fenja Boyungs macht begeistert mit und beschloss, auch mangels anderer Freizeitbetätigungen in kontaktbeschränkten Corona-Zeiten, eine Schlange in Cäciliengroden anzulegen. Un­terstützt wurde die Schülerin dabei von ihrer Nachbarin Lilli Wenzel, die die Idee zusammen auf Facebook publik machten und die die ersten 16 bunten Steine am Ende der Hermann-Schulz-Straße platzierten. Seitdem schlängelt sich die Steinschlange in Cäciliengroden neben der Treppe den Deich vor den Salzwiesen hinauf und an der anderen Seite wieder herunter.

Das Rohmaterial – Zierkies – gibt es säckeweise in jedem Bau- und Gartenmarkt. Und Fenja hat eine neue Freizeitbeschäftigung gefunden, verbringt jeden Abend bis zu zwei Stunden damit, weitere Steine zu bemalen. Jeden Abend fährt sie die paar hundert Meter durchs Dorf zum Deich und schaut nach, ob die Schlange weiter gewachsen ist. Offenbar gibt es viele weitere im Dorf oder ringsherum, die nach dem Masken-Nähen nun Steine anmalen.

Auch Blühwiese angelegt

Übrigens haben Fenja und Lilli Wenzel nicht nur am Deich, sondern auch im Wendehammer in ihrer Straße bunte Steine platziert – „die sind aber ein paar Nummern größer“, sagt die Schülerin. Die abgeschrubbten und bemalten Steine zieren eine neu angelegte kleine Blühwiese für Bienen und Insekten. Das Thema ist durch Corona ja ein wenig in Vergessenheit geraten.