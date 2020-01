Cäciliengrodens

freuen sich über Verstärkung: Getanzt wird jeden Montag ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Cäciliengroden. Um 18 Uhr beginnt zurzeit ein Schnupperkursus. Infos gibt’s per Mail an countrycoastdancer@gmail.com oder per Whatsapp unter 0178/12 77 356.