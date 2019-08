Cäciliengroden Wenn Zeus seine jungen Göttinnen nach Cäciliengroden ruft, wenn die Schönheiten der Cäcicabana graziös durch die Straßen des Ortes tanzen, die Hippies der Flower-Power-Zeit ein Comeback erleben und Udo Lindenberg gleich in siebenfacher Ausgabe den Eierlikör verteilt, dann kann das nur eins bedeuten: in Cäciliengroden ist Siedlerfest. Bei der 81. Auflage ließen es die Besenwerfer am Samstag mal wieder richtig krachen, in bunten Kostümen und mit reichlich Getränkevorrat in den lustig geschmückten Bollerwagen zogen sie durch die Straßen der Grodensiedlung.

Nachdem lange die Befürchtung bestand, die bunte Straßenparty könnte im vergangenen Jahr mit der Riesensause zum 80. Bestehen des Ortes zum letzten Mal stattgefunden haben, weil damals der Vorstand der Siedlergemeinschaft um Alexandra Schlalos komplett das Amt niedergelegt hatte, war die Freude groß, als im Frühling klar war, dass sich doch ein neuer Vorstand finden würde. Ein großes Team um Christel Hein hat sich auf die Fahnen geschrieben, die geselligen Veranstaltungen und damit auch das Siedlerfest mit dem legendären Besenwerfen aufrecht zu erhalten.

Am Freitag war das Siedlerfest mit einem bunten Nachmittag, bei dem erstmals ein „Krimi-Café“ stattfand, das sehr gut ankam, und mit einer Zeltparty am Abend eröffnet worden. Herzstück des Siedlerfestes ist aber natürlich das Besenwerfen am Samstag, bei dem das Dorf regelmäßig den Ausnahmezustand erlebt: Mit stampfenden Beats geht es zu Ballermann-Party-Mucke in zum Teil schrillen Kostümen durch die Straßen, es wird getanzt und gesungen, die Leute haben Spaß und natürlich muss man dabei auch die Kehlen ordentlich „ölen“. Dabei fliegen dann die Reisigbesen durch die Luft und irgendwie geht es auch darum, wer in möglichst wenig Würfen eine möglichst weite Strecke schafft. Aber eben nur irgendwie, denn unterm Strich spielt der Wettbewerbsgedanke keine große Rolle. Viel wichtiger ist, dass alle Spaß haben. Und den hatten nicht nur die Besenwerfer sondern auch die Zaungäste am Straßenrand.