Cäciliengroden Der kleine Bauarbeiter nimmt einen großen Anlauf, er holt mit dem rechten Arm weit aus doch im letzten Augenblick verrutscht ihm der Bauhelm etwas. Das kostet Leo-Nicolas, den Bauarbeiter-Besenwerfer, wichtige Meter. Der Reisigbesen fliegt nicht ganz so weit. Dann ist Lotta an der Reihe, sie hat sich als Partygirl kostümiert – und auch ihr pinkfarbener Glitzerhut stört letztlich doch beim Besenwerfen.

Sei’s drum – die rund 20 Kinder, die in fünf Teams zum zweiten Mal beim Kinder-Besenwerfen zum Auftakt des Siedlerfestes in Cäciliengroden antraten, hatten ihren Spaß. Genauso wie die Großen, die am folgenden Nachmittag mit Alarm und Rambazamba durch die Grodensiedlung zogen. Fast 70 Mannschaften traten an. In ein paar Jahren wollen dann auch die Kinderbesenwerfer von heute dabei sein.

Im vergangenen Jahr, zum 80. Siedlerfest, hatte sich die örtliche Siedlergemeinschaft überlegt, das weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte und berühmt-berüchtigte Besenwerfen in kindgerechter Version auch für die jüngsten im Dort anzubieten. Diesmal waren mit nur 20 Kindern nicht ganz so viele dabei wie bei der Premiere und wie angemeldet, sagt die Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, Christel Hein. Offenbar sind manche doch noch in den Sommerferien. Besenwerfer-Parcours war der Ernst-Reuter-Ring, eine ruhige und wenig befahrene Wohnstraße hinter der Grundschule.

Wie die Großen, so hatten sich auch die Nachwuchs-Besenwerfer kostümiert – unter anderem als Katze, als dicke Spinne oder Bauarbeiter. Für alle gab’s am Ende süße Preise und Fahrkarten für die Karussells auf dem Festplatz.