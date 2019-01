Cäciliengroden Vor fünf Jahren traten sie an, um die Siedlergemeinschaft Cäciliengroden zu retten: 2014 hatte es in dem kleinen Ort noch zwei Siedlergemeinschaften gegeben – und heftige Turbulenzen: Beide Gruppen standen vor der Auflösung. Doch dann sammelte Andrea Schlalos eine Gruppe um sich, die dem nicht tatenlos zusehen wollte – es hätte das „Aus“ für viele traditionelle Veranstaltungen wie das Osterfeuer und das Siedlerfest mit Besenwerfen bedeutet.

Fünf Frauen – neben Alexandra Schlalos, Brigitte Lovis, Christine Ziffer, Britta Seidl und Marlene Gaedicke – übernahmen des Steuer. Und die Siedlergemeinschaft Cäciliengroden fand sich neu zusammen, gewann Mitglieder zurück und belebte mit neuen Veranstaltungen das Leben in Cäciliengroden.

Doch bei der Jahreshauptversammlung am 18. Januar treten die Frauen geschlossen zurück: „Die Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen in den letzten Jahren hat jede einzelne unseres Teams zeitweise an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. Jede von uns musste die Siedlerarbeit in Einklang mit Beruf, Familie, weiteren Verpflichtungen und gesundheitlichen Einschränkungen bringen. Das alles war nur als Team machbar, gemäß dem Motto: Alle für Eine und Eine für Alle! Nur als Team konnten wir alle Herausforderungen der vergangenen Zeit bewältigen. Leider auch Herausforderungen, die sehr unschön für uns waren. Angefangen mit mutwilligen Zerstörungen, Missachtung unserer Hinweise, Missachtung unserer Privatsphäre hin zu Beschimpfungen, Verunglimpfungen, Beleidigungen nicht nur uns gegenüber, sondern zunehmend auch gegen unsere Partner bzw. Familienmitglieder. Auch wenn Vorfälle dieser Art nicht die Regel sind, so haben sie uns im Laufe des Jahres doch dazu veranlasst, Bilanz zu ziehen. Wir sagen Tschüss …“, teilen die fünf mit.

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“ bedeutet, mit einem weinenden Auge zu gehen, bietet zugleich aber die Chance, in erster Linie die guten Erinnerungen zu bewahren! In diesem Sinne möchten wir unser harmonisches und von Vertrauen geprägtes Team für die Zukunft bewahren und bitten, unsere Entscheidung wohlwollend zu respektieren.“

Die Jahreshauptversammlung beginnt am 18. Januar um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus mit einem gemeinsamen Schnitzel-Essen, anschließend folgt die Versammlung. Bis dahin sollten sich Kandidaten für Vorstand und Festausschuss gefunden haben.