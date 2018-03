Cäciliengroden Für die Siedlergemeinschaft Cäciliengroden ist 2018 ein besonderes Jahr: Vorstand und Festausschuss bereiten das 80-jährige Bestehen der Siedlung vor. Gefeiert wird am ersten Augustwochenende. Neben dem Besenwerfen, einem Kinderfest und dem Jahrmarkt mit abendlichem Tanz im Festzelt wird es wieder einen großen Umzug geben. Für den sind schon jetzt mehr als 20 Festwagen angemeldet.

In der von rund 100 Siedlern besuchten Jahreshauptversammlung ging es vorwiegend um die Festvorbereitungen. Vorsitzende Alexandra Schlalos nannte als aktuelle Mitgliederzahl 248. Sie erinnerte an den Kinderkarneval, bei dem das Dorfgemeinschaftshaus für 160 Eltern und Kinder fast zu klein war.

Im vergangenen Jahr habe man eines der am besten besuchten Osterfeuer in Friesland gehabt. Das neue Konzept mit zwei Sander Gastwirten hat sich bewährt – an Karsamstag, 31. März, wird es wiederholt.

Auch die mit anderen Vereinen gemeinsam gestaltete Maibaumfeier sei sehr gelungen. Schließlich wurde auch das 79. Siedlerfest mit viel Begeisterung, einem neue Startpunkt und einer neuen Bewertungskommission für Kostüme beim Besenwerfen begangen. Im Herbst nahmen 90 Dorfbewohner an einem gemütlichen Beisammensein teil und bei einem Laternenumzug waren rund 200 Erwachsene und Kinder unterwegs. Gut angenommen würden auch die Skatabende. Bei einer Spendenaktion für ein krankes Kind wurden 500 Euro an das Krankenhaus überwiesen.

Mehr Zuspruch erhofft sich die Gemeinschaft für den seit Jahrzehnten von der Kreisgruppe Friesland im Verband Wohneigentum angebotenen Aufenthalt für Kinder in den Sommerferien am Alfsee bei Osnabrück. Zuletzt gingen die Buchungen zurück – man müsse die Werbung verstärken.

Britta Seidl und Marlene Gaedicke vom Festausschuss schilderten den Stand der Vorbereitungen für das Siedlerfest. Am 9. April tagen Vertreter aller Straßen im Dorfgemeinschaftshaus, um Obmänner zu benennen und Vorkehrungen für den Festumzug zu besprechen. Bastelabende für die Umzugswagen und Gärten folgen am 25. Mai, 5. Juni und 6. Juli.

„Es läuft“, sagte Bürgermeister Stephan Eiklenborg zur Arbeit der Gemeinschaft. Auch der ab Anfang Mai am Karl-Marx-Platz geöffnete kleine Laden habe Zukunft und das Dorfgemeinschaftshaus werde im Herbst zum Veranstaltungsort für sechs „Cultura“-Abende. Die können wegen des Umbaus des Gemeindehauses nicht mehr in Neustadtgödens stattfinden.

Sandra Düselder von Cäcis Lädchen berichtete, dass ihr Laden ab 1. April DHL-Vertragspartner ist und Pakete dann bei ihr abgeholt werden könnten. Nach einer Abnahme durch einen Brandschutzbeauftragten kann sie das Geschäft nach Ostern öffnen.

Der Bürgermeister sowie Richard Claußen aus „Cäci“ appellierten an die Siedler, den kleinen Wochenmarkt zu unterstützen, um ihn noch lange behalten zu können.