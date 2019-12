Carolinensiel /Horumersiel 165 Meter – so lang war die Friesengeist-Meile im vergangenen Jahr: An diesem Sonntag, 29. Dezember, pünktlich um 18.30 Uhr soll der Rekord auf dem Wintermarkt in Carolinensiel erneut gebrochen werden.

Zitat "„Wie ein Irrlicht im Moor flackert’s empor, lösch aus, trink aus, genieße leise auf echte Friesenweise – den Friesen zur Ehr vom Friesengeist mehr!“ "

Die Länge der Meile ergibt sich aus der Anzahl der Friesengeist-Holzschuhe, die die Besucher auf einer langen Holzbohle aneinanderreihen. Jeder Schuh bietet Platz für zwei oder sechs gefüllte Gläser. Deren Inhalt wird angezündet, sobald die Länge der neuen Friesengeistmeile offiziell verkündet ist. So waren es weit mehr als 700 Holzschuhe, in denem im vergangenen Jahr die kleinen blauen Flammen flackerten.

Wie immer übernimmt auch in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Carolinensiel das Anzünden – löschen müssen alle Teilnehmer dann selbst. Doch zuerst ertönt der Trinkspruch.

Wer schon einmal am Bau der Friesengeistmeile teilgenommen hat, bringt seinen vorhandenen Holzschuh samt Gläsern einfach mit. Wer zum ersten Mal dabei ist, erwirbt einen neuen Schuh und lässt ihn nach seinen Wünschen beschriften.

Die Länge der ersten Friesengeistmeile betrug gerade einmal 30 Meter, mehr als 165 Meter waren es bereits im vergangenen Jahr. Der zunehmende Erfolg der Friesengeistmeile schlägt sich auch in den Besucherzahlen nieder. „Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind fast immer ausgebucht, denn der 29. Dezember ist für viele Gäste gesetzt“ freut sich Marcus Harazim, Marketingleiter des Nordseebads Carolinensiel-Harlesiel. „Das Lichtermeer Carolinensiel mit seiner Friesengeistmeile ist ein großer Besuchermagnet, der unseren Ort über die Landesgrenzen hinaus noch bekannter macht.“

Parallel dazu startet auch in Horumersiel beim Winterdorf der nächste Versuch, längenmäßig an die Carolinensieler Friesengeistmeile heranzureichen. Am Sonntag, 29. Dezember, gegen 18.30 Uhr wird die Horumersieler Friesengeistmeile vermessen. Das Ritual ist dasselbe wie in Carolinensiel – allerdings fehlen in Horumersiel noch einige Meter, um ernsthafte Konkurrenz zu sein.

Bereits ab diesem Samstag werden die Holzschuhe in den Buden des Winterdorfs Horumersiel verkauft – graviert werden sie in der Halle hinter der „Caipi“-Bude.