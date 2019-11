Carolinensiel Gibt man in eine Internet-Suchmaschine „Kaminhunde“ ein, taucht schnell ein weiterer Begriff auf: „Puffhunde“ werden die Hundepaare aus Steingut genannt, die im 18. und 19. Jahrhundert auf der gesamten ostfriesischen Halbinsel als Mitbringsel aus England beliebt waren.

Das Sielhafenmuseum in Carolinensiel hat zahlreiche dieser Hundepaare – und zum Saisonende hat Ausstellungsleiterin Dr. Julia Kaffarnik nun mit der Legende aufgeräumt: Angeblich sollen Prostituierte im puritanischen England unter Queen Victoria (Regierungszeit 1837 bis 1901) diese Hunde in ihre Fenster gestellt haben. Blickten die Hunde nach draußen auf die Straße, soll das signalisiert haben, dass die Dame „frei“ war. Schauten die Hunde nach drinnen und zeigten zur Straße ihre Rücken, war die Dame „belegt“.

„Das ist allerdings nirgendwo in der Literatur zu finden“, betonte Kaffarnik: Doch diese Geschichte war um 1900 so bekannt, dass viele Frauen ihre Kaminhunde zerschlagen haben.

Figuren aus Steingut waren im 18. Jahrhundert der Exportschlager aus Großbritannien: Während das „Weiße Gold“ – Porzellan aus China – unerschwinglich teuer war, bot englisches Steingut eine echte Alternative – es kam in seinen Eigenschaften und vor allem in seiner Erscheinungsweise Porzellan sehr nahe.

In den Manufakturen der Grafschaft Staffordshire – nach ihnen heißen die Keramiken Staffordshire-Figuren – wurde die Herstellung mit Gussformen für Vorder-, Rück- und Standfläche bereits wie am Fließband betrieben.

Das Steingut gelangte über die Häfen an der ostfriesischen Küste nach Ostfriesland – über Emden als größter Umschlagplatz und Carolinensiel, damals zweitgrößter Handelshafen. Mitgebracht wurde es meist als Mitbringsel von Seeleuten für ihre Familien zu Hause – die englischen Häfen waren wichtige Anlaufpunkte auch für die kleingewerbliche ostfriesische und oldenburgische Schifffahrt.

Neben den Kaminhunden waren vielteilige Service, goldgelüsterte Kannen und Töpfe als Mitbringsel beliebt. Die Lüsterkeramik glänzt in Kupfer- oder Goldfärbung und sieht besonders edel aus.

Und das Steingut konnte selbst in den nordwestdeutschen Handelsniederlassungen als Souvenir gekauft werden, berichtete Julia Kaffarnik: So finden sich im Leeraner Anzeiger in der Rubrik „Schiffsnachrichten“ Hinweise auf den Verkauf verschiedener Steinguterzeugnisse. Steingut war so beliebt, dass es auch im Mittelmeerraum gehandelt wurde: „Selbst in Griechenland habe ich englisches Steingut entdeckt“, berichtete Kaffarnik.

Im Deutschen Sielhafenmuseum in Carolinensiel gibt es eine große Menge an Steingut-Figuren – auch die Museen in Brake, Westrhauderfehn und Jever haben große Bestände. Ein Teil der Ausstellung aus Carolinensiel findet sich demnächst im Schlossmuseum in Jever wieder.