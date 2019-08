Cleverns „Mana mana“ ertönte es am Sonntag nach dem Gottesdienst im Festzelt: Die Kinder des Kindergartens Stepke Hus in Cleverns erhielten für diesen Song, vorgestellt mit Handpuppen im Muppets-Stil, viel Applaus. Und auch die übrigen Gesangsdarbietungen bereiteten den Erwachsenen viel Freude. Geschunkelt und kräftig mitgesungen wurde am Nachmittag, als der Shantychor Moorwarfen bei über 30 Grad für Stimmung sorgte.

Die Feuerwehr Cleverns speiste Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug in ein Hydroschild ein, dessen Wassernebel für die Kindergarten- und Schulkinder nach dem Dorflauf eine wohltuende Erfrischung war. Die Jungen und Mädchen hatten sich mächtig angestrengt und sich bis zu zehn Runden von ihren Förderern bezahlen lassen. Von dem Geld, bisher 900 Euro, wird eine mobile Musikanlage für den Kindergarten und die Grundschule angeschafft und nicht wie in den Vorjahren für einen sozialen Zweck gespendet.

„Mit 21 Mannschaften beim Dorfpokal der Erwachsenen haben wir wieder eine gute Beteiligung erreicht“, freuten sich SG-Vorsitzender Heinz Park und Kumm herut-Vorsitzender Thomas Weihrauch. Bei den Disziplinen Korbball, Zielboßeln, Milchkannen-Werfen, Leiter-Golf und Schlauchrollen galt es Punkte zu sammeln – und da lag die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Cleverns mit 476 Punkten weit vor „Die Lückens und Hinrichs“ (409) und den Klöntanten II (360).

Mit Süßigkeiten und einem Minipokal wurden alle Teilnehmer ausgezeichnet, die an den Bambini-Pokal-Spielen teilnahmen. Auf dem Festplatz sorgten Hüpfburg und Kinderkarussell für Abwechslung. Besser als im Vorjahr war der Kinderflohmarkt beschickt, den Elke Eggers organisiert hatte. Lecker schmeckten die Waffeln, die die Konfirmandengruppe Cleverns anbot.