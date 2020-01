Cleverns In der evangelischen Kirchengemeinde Cleverns-Sandel soll es wieder einen Kirchenchor geben. Dem Gemeindekirchenrat ist es gelungen, die Chorleiterin Gabriele Stolzenburg-Mühr zu gewinnen, nachdem Bettina Heyne nach 33 Jahren ihre erfolgreiche Arbeit mit dem Kirchenchor beendet hatte. Grund war, dass der Chor keine neuen jüngeren Mitglieder finden konnte.

Nun soll ein neuer Chor gegründet werden. Ab Februar sind zunächst drei Probentermine am Dienstagabend angesetzt. Es geht los am 4. Februar um 20 Uhr im Gemeindehaus Cleverns. Die folgenden Termine sind dann am 11. und 18. Februar zur gleichen Zeit am gleichen Ort.

Das neue Chorangebot richtet sich an alle, die Freude am Singen haben. Ob jung, ob alt, ob hohe Stimme oder tiefe Stimme, ob Frau oder Mann – alle sind willkommen. Notenkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Die Freude am gemeinsamen Singen steht im Mittelpunkt. „Ich freue mich, die Chorarbeit von Bettina Heyne in Cleverns-Sandel weiterzuführen und lade alle Sangesfreudigen ein reinzuschnuppern und ermutige sie, gemeinsam mit mir einen neuen Chor zu entwickeln“, sagt Stolzenburg-Mühr.