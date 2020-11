ev. Kirche: Pastor Rüdiger Gehrmann in Ruhestand verabschiedet

Cleverns /Friesland Pfarrer Rüdiger Gehrmann wurde nach 35 Jahren im Dienst der Oldenburgischen Kirche am Abend des Reformationstags in den Ruhestand verabschiedet. Pastor Gehrmann war seit 5 Jahren auf der 2015 neu eingerichteten Stelle für pfarramtliche Dienste im Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven eingesetzt und hat Kirchengemeinden unterstützt, die durch Vakanz, Krankheit oder längerfristige Erkrankung ohne ihren Pastor/ihre Pastorin auskommen mussten.

Vor seinem Wechsel in den Kirchenkreis war Gehrmann 17 Jahre lang Gemeindepfarrer in der ev.-luth. Kirchengemeinde Cleverns-Sandel. Ab April 2016 hatte Gehrmann in der Kirchengemeinde Sande als Pastor gewirkt. Dabei zählte es zu seinen großen Stärken, dass er „sich immer offen und wertschätzend auf die unterschiedlichen Situationen einlassen und die Menschen vorbehaltlos annehmen konnte“, so Kreispfarrer Christian Scheuer bei der Verabschiedung im ev. Gemeindehaus Sande. Er sei ein stets froher Botschafter der frohen Botschaft gewesen.

