Cleverns In Cleverns bieten die zahlreichen Blühflächen nun einen farbenfrohen Anblick und laden eine Vielzahl von Insekten ein. Auch hinter dem Dorftreff wurde eine von der niedersächsischen „Stiftung Kulturlandpflege“ geförderte Blühfläche angelegt.

Anmelden Zwei Termine gibt es: Donnerstag, 25. Juli, 14.30 bis 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7. August, 15 bis 17 Uhr, im Dorftreff Cleverns. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro pro Kind. Anmeldungen bis zum 23. Juli per E-Mail an: birgit.luiken@gmail.com.

Birgit Luiken und Gustav Zielke hatten das Projekt gestartet, um die Biodiversität in der Altgemeinde Cleverns-Sandel zu unterstützen, darunter besonders Bestäuber wie Wildbienen und Hummeln. Rund 8000 Quadratmeter Wiesen stehen nun in der gesamten Altgemeinde in voller Blüte.

Die Blühfläche hinterm Dorftreff soll als Anschauungsobjekt für eine Mal- und Bastelaktion dienen: Kinder gestalten mit Birgit Luiken und Pastorin Katrin Jansen an zwei Terminen ein großes „Wiesenbild“ und bauen wetterfeste Insekten. Beides soll zum Dorffest in Cleverns am 25. August im Gottesdienst ausgestellt werden, anschließend können die „Insekten“ mit nach Hause genommen werden und z.B. den eigenen Garten verschönern.

Pastorin Katrin Jansen und Birgit Luiken leiten die Aktion gemeinsam. Kinder von 5 bis 10 Jahren können zusammen mit Erwachsenen teilnehmen.