Kirche: Posaunenchor als wichtige Stütze der Gemeinde Cleverns-Sandel

Cleverns Die Kirchengemeinde Cleverns-Sandel kann sich auch in Corona-Zeiten guter Musik erfreuen: Dazu gehört der Posaunenchor Cleverns-Sandel. Er begleitet den Gottesdienst so oft wie möglich als Quartett. Auch geübt wird mit maximal vier Bläsern und Abstand, berichtet Chorleiter Hermann Janssen.

„Insgesamt 93-mal kommt das Wort Posaune in der Bibel vor“, so Janssen. „Gerade in der Coronakrise ist es uns wichtig, die Gottesdienste zu unterstützen. Diesen Auftrag übernehmen die Bläserinnen und Bläser gern. Wir können aus einem großen Schatz von über 20 Spielern die Ensembles zusammenstellen“, so Hermann Janssen.

Gottesdienste an heiligabend in Cleverns-Sandel Zu den Gottesdiensten an Heiligabend, 24. Dezember, gilt teilweise Anmeldepflicht:

• 13.30 und 15 Uhr, rund um die Kirche Cleverns: Freiluft-Krippenspiel als Erzähltheater; Anmeldung mit Uhrzeitvergabe für Familien/Gruppen bis 9 Personen: Kirchenbüro Cleverns.

• 15.30 Uhr, Freiluft-Christvesper, Kirche Cleverns – ohne Anmeldung aber mit Kontaktzettel.

• 17 Uhr, Christvesper Kirchwarf Sandel – ohne Anmeldung, aber mit Kontaktzettel.

• 22 Uhr, Christnacht Kirche Cleverns (nur 22 Plätze) – Anmeldung: Tel. 04461/ 2610, E-Mail kirchenbuero.cleverns-sandel@kirche-oldenburg.de.

Am 3. Advent begleiteten Janssen mit Barbara und Dieter Herten und Anne Janssen als Quartett von der Kirchwarf Cleverns die Andacht von Pastorin Katrin Jansen zum Thema Johannes dem Täufer. Es war die zweite Andacht in dieser Form im Advent. Trotz des ekligen Wetters hatten sich viele Zuhörer zusammengefunden.

Am Sonnabend, 19. Dezember, findet die Musik-Andacht zum 4. Advent in der Clevernser Kirche statt. Marvin Zibell spielt Orgel- und Klaviermusik. Am Sonntag, 4. Advent, wird um 11 Uhr auf dem Clevernser Dorfplatz das Friedenslicht verteilt.