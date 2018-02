Cleverns Drei Tage steht die Musik am kommenden Wochenende im Mittelpunkt beim Horn-Tuba-Workshop in der IGS Schortens. Organisator Karsten Heger und seine Helfer haben viel zu tun, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Denn die mehr als 100 Teilnehmer müssen untergebracht und versorgt werden.

Zum Auftakt des Workshops erklingt in der Clevernser Kirche am Freitag, 16. Februar, wieder ab 20 Uhr vielfältige Blechbläsermusik. Das Tuba- und Euphonium-Quartett Alchemy und ArtBrass garantieren wie immer ein musikalisches Hörerlebnis in der besonderen Akustik der Clevernser Kirche. Karten gibt es an der Abendkasse. Seit mehr als 15 Jahren nehmen die Mitglieder von Alchemy (USA) als Dozenten beim Horn-Tuba-Workshop in Jever teil.

Beim Workshop selbst, der vom 16. bis 18. Februar in der IGS in Schortens, Mühlenweg 61, stattfindet, besteht jeweils ab 10 Uhr für jedermann die Gelegenheit, sich Proben anzuhören und die Instrumentenausstellung zu besuchen.