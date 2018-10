Cleverns /Rahrdum Updrögt Bohnen, einst der klassische norddeutsche Wintereintopf aus getrockneten Bohnen mit durchgestampften Kartoffeln und deftigen Fleischbeilagen, stehen für die Kenner der friesischen Küche seit einigen Jahren wieder auf der Liste der Delikatessen obenan. Sie sind ein Muss bei der traditionellen Flegelbeer-Vorbesprechung in Waddewarden.

Rezept für Updrögt Bohnen Zutaten für vier Personen:

• ein Band Bohnen

• 750 Gramm durchwachsener Speck oder Kasseler

• 2 Mettwürstchen

• 1/2 bis 3/4 Liter Wasser

• 500 Gramm Kartoffeln

• Salz und etwas Pfeffer. Zubereitung: Die Bohnen vom Band nehmen, waschen und mit der Schere in Stücke von zwei bis drei Zentimetern schneiden. Über Nacht in Wasser einweichen, danach abgießen und abspülen. Anschließend die Bohnenstücke in frischem Wasser zwei Stunden auf kleiner Flamme kochen. Danach Fleisch, Kartoffeln und Mettenden dazugeben und zusammen garen. Die Fleischbeilagen entnehmen, die Bohnen und Kartoffeln stampfen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Doch mittlerweile sind Updrögt Bohnen zur Mangelware geworden. Nur noch wenige, meistens Kleingärtner, machen sich die Mühe, diese Kostbarkeit zu pflanzen, zu ernten, abzusplitten, aufzureihen und zu trocknen.

Wer heute nichts mehr zu essen im Haus hat, geht in den nächsten Supermarkt, zum Bäcker oder auf den Wochenmarkt, um sich mit dem Benötigten einzudecken. Früher war das natürlich nicht so einfach. Die Nahrungsgrundlage der ländlichen Bevölkerung bestand aus den Erträgen der Garten- und Feldarbeit. Bohnen waren ein wichtiges Gemüse und stellten das Mittagessen für die lange Winterzeit sicher.

Weil der Großteil der Ernte leicht verderblich ist, mussten sie schnell verarbeitet oder haltbar gemacht werden. Schnippelbohnen, eingeweckte Bohnen, Suppenbohnen und Updrögt Bohnen gehörten in früheren Zeiten zu den Grundnahrungsmitteln. Sie wurden in großen Mengen in den Hausgärten und in den Städten auf dem Kleingärtengelände angebaut und standen im Winter regelmäßig auf dem Tisch.

In Zeiten der Selbstversorgung mit Gemüse aus eigenem Anbau war es ein preiswertes Essen, da die Verarbeitung meist Familienangelegenheit war und der Arbeitslohn nicht ins Gewicht fiel. Das teure Fleisch war die Ausnahme und eher den wohlhabenden Bauern und Bürgern vorbehalten.

Updrögt Bohnen haben als tägliches Winteressen an Bedeutung verloren – doch seit einigen Jahren wird der Bohneneintopf als Traditionsgericht in vielen Gasthäusern vermehrt angeboten – als Spezialität. Auch in einigen Privatküchen findet man das friesische Nationalgericht wieder auf dem Mittagstisch.

Statt der fetten Speckeinlage gehören Kasseler und Mettenden als Beilage dazu, doch viele schätzen auch eine Scheibe durchwachsenen Speck.

Johann Friedrichs aus Rahrdum ist der „Spezialist“ im Anbau von Updrögt Bohnen. Auch in diesem Jahr hat er seine Bohnen im Frühjahr ausgelegt und reichlich geerntet. Die Bohnen ließ er bis zu einer goldgelben Farbe reifen. Die geernteten Bohnen hat er entfädelt und zum Trocknen auf einen Faden gezogen.

Dafür wird ein 1,30 Meter langes Band mit 400 Gramm getrockneten Bohnen – nötig sind dazu 1,5 Kilogramm frische Bohnen. Ein Band ergibt ca. 4 Portionen. Jetzt hängen die Bohnenbänder auf dem Dachboden und trocknen langsam ab.

„Die aufwendige Bearbeitung der Bohnen machen sie zu seiner besonderen Delikatesse. Sie sind als Winterpottäten begehrt“, erzählt Johannes Behrends aus Cleverns.

In jedem Band stecken mit Ströpen (entfädeln) und Aufreihen etwa eine halbe Stunde Arbeit; das Saatgut, Pflanzen, Pflegen und Ernten nicht mitgerechnet sagt Johannes Behrends, der Familie und Freunde mit dieser Rarität beschenkt. „Daavan wuurst du satt, dat kannst löven! –Davon wirst du satt, das kannst du glauben!“