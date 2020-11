Ewigkeitssonntag: Erinnerungsorte zum Toten-Gedenken

Cleverns /Sandel Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Cleverns-Sandel bietet statt des Gottesdienstes am Ewigkeitssonntag im Corona-Jahr diesmal nur die Möglichkeit des stillen Gedenkens in den Kirchen Cleverns und Sandel an. In beiden Kirchen gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln und jeder muss ein Datenblatt zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen.

Es kann sich immer nur eine Familie in den Kirchen aufhalten; daher wird um Verständnis gebeten, falls es zu Wartezeiten kommt.

Die Kirchen in Cleverns und Sandel sind für das Gedenken am Samstag, 21. November, und am Ewigkeitssonntag, 22. November, jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

In beiden Kirchen wird ein besonderer Erinnerungsort gestaltet, an dem die Namen der Verstorbenen nachzulesen sind; zusätzlich sind die Namen in Cleverns über eine Tonaufnahme im Kirchenraum zu hören.

Angehörige können ein Gedenklicht für ihre Verstorbenen entzünden. In der Kirche Sandel ist Pastorin Katrin Jansen sowohl am Samstag als auch am Sonntag für ein persönliches Gespräch oder für ein Gebet/kurze Andacht oder einen Segen am Grab von 10 bis 10.45 Uhr anwesend; in der Kirche Cleverns steht sie an beiden Tagen von 11 bis 14 Uhr bereit.

„Selbstverständlich dürfen auch Menschen kommen, die in jedem Jahr zu dieser besonderen Zeit ihrer Verstorbenen gedenken“, betont Pastorin Jansen.