Cleverns Hans-Jürgen Lange hat die Wimpel schon herausgehängt und hofft, dass die Dorfbevölkerung in Cleverns nachzieht. Denn in Cleverns wird wieder im alten Rhythmus am letzten Sonntag im August, diesmal am 26., Dorffest gefeiert.

Dazu verwandelt sich der Dorfplatz in Voßland in eine „Vergnügungswiese“. Nach dem Motto „miteinander leben – miteinander feiern“ erwartet die 2016 gegründete Dorfgemeinschaft viele Besucher.

Den Dorffest-Auftakt am Sonntag, 26. August, bildet um 10 Uhr der Zeltgottesdienst mit Pastorin Katrin Jansen und dem Posaunenchor. Nach dem Gottesdienst werden um 10.45 Uhr die Anmeldungen zum Dorflauf angenommen, der um 11.30 Uhr mit dem Start der Kindergartenkinder beginnt. Um 12 Uhr startet der Schüler-Lauf.

Das Dorffest ist eine gute Gelegenheit, sich nach dem Gottesdienst beim Frühschoppen bekanntzumachen. In diesem Jahr ist das Zeitfenster für das Dorffest gestrafft worden. Der Wettkampf um den Familien-Dorfpokal beginnt um 11 Uhr gemeinsam mit den Bambini-Pokal-Spielen. Die Siegerehrung für die Dorfläufe erfolgt um 13 Uhr und ab 15.30 erhalten die Siegermannschaften des Dorfpokals ihre Auszeichnung.

Elke Eggers, Organisatorin des Kinderflohmarkts ab 11 Uhr, hofft bei dem angekündigten Sommerwetter auf viele Stände. Die Feuerwehr stellt sich vor, und das Kuchenbüfett aus den Hausbäckereien wird wieder reichlich bestückt.