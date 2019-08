Cleverns Cleverns feiert rein: Zum Auftakt des Dorffests mit Familienprogramm am Sonntag, 25. August, sind alle eingeladen zum Zeltfest mit der Partyband No Name. Einlass ins Festzelt ist am Samstag ab 19 Uhr, Karten gibt es für 7 Euro bei Elektro Burmann und für 9 Euro an der Abendkasse.

Auf dem Dorfplatz Voßland geht es am Sonntag dann bereits um 10 Uhr weiter – mit Gottesdienst im Festzelt, dem Flohmarkt und den Dorf-Pokalspielen und Dorfläufen. Direkt nach der Kirche haben die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt. Am Nachmittag singt dann der Shantychor Moorwarfen. An eine Hüpfburg für die Kleinsten ist gedacht. Und die Freiwillige Feuerwehr stellt natürlich ihre Fahrzeuge vor.

Fürs leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt: Mit Kaffee/Tee und selbst gebackenem Kuchen, mit Pommes, Bratwurst und Fischbrötchen sowie mit kalten Getränken.