Cleverns’ Kinder singen für Süßes

Das Singen vor der Haustür war auch in Coronazeiten nicht verboten – aber mit Abstand so wie in Cleverns-Sandel. So empfingen die Einwohner von Cleverns und Sandelermöns die Sängerinnen und Sänger, die am Dienstagabend von Tür zu Tür gingen freudig und gaben ihnen reichlich.Viele erinnerten sich an ihre Kinderzeit, als sie selbst Martinilieder Singend durchs Dorf zogen. Gerade die Kinder müssen in Coronazeiten viel entbehren und hatten so viele Freude an einer Tradition, die fast schon vergessen war. Viele waren dem Aufruf einer Clevernserin gefolgt und beleuchteten ihre Auffahrten und Häuser. Die Dorfgemeinschaft hatte im Fahrradstand einen Tisch mit 40 Tütchen beladen, die schnell vergriffen waren. Elektro Burmann verteilte süße Gaben und die Kirchengemeinde hatte am Tor zum Kirchenaufgang etwas zum Abpflücken aufgehängt. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen