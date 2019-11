Damit Kinder wenigstens ein Geschenk bekommen

Viele fleißige Hände haben in Jevers Baptistenkirche Weihnachtspäckchen für arme Kinder gepackt: Kinder und Erwachsene packten Nützliches und „Wow-Geschenke“, wie die Kinder die bunten Spielzeuge nannten, in Schuhkartons, die vorher mit weihnachtlichem Geschenkpapier verschönert wurden. Nach einer kleinen Andacht von Pastor Thomas Friede wurden die mitgebrachten Sachspenden – Weingummi, Seife, Zahnbürsten und -pasten, Schulmaterial, Malbücher, Kleidungsstücke und andere Geschenke in dutzende Schuhkartons verteilt. Diese werden dann an Kinder in Not in der ganzen Welt verschickt. Sonja und Malte Barkmann starteten die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im vergangenen Jahr. „Letztes Jahr hatten wir insgesamt ungefähr 45 Pakete. Heute sind wir rund 35 Helfer und haben so viele Spenden, dass wir eventuell noch einen Einpacktermin anberaumen müssen“, freut sich Sonja Barkmann. Die Kinder, die mit Begeisterung die Schuhkartons mit Geschenkpapier bekleben und mit Präsenten füllen, haben in ihren Klassen Werbung für die Aktion gemacht – unter anderem an der Paul-Sillus-Grundschule. Klassenlehrerin Imke Meier, ihrer Tochter Janna und Silja, beide neun Jahre alt, machte es Spaß, die Kartons zu verpacken: „Außerdem wollen wir den Kindern helfen, die dieses Jahr keine Geschenke bekommen“, sagen sie. Das wird dieses Jahr zum Glück nicht der Fall sein.BILD: