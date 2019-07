Dangast Zehn Jahre Weltnaturerbe: Das wurde am späten Sonntagnachmittag auch in Dangast gefeiert. Die touristischen Dachmarketingorganisation „Die Nordsee“ lud anlässlich des Geburtstags zusammen mit der Kurverwaltung zum Kaffeetrinken am Strand ein. Vor dem Verzehr des stärkenden Gebäcks erlebten die Gäste bei einer Wattführung erst einmal, was gefeiert wurde. Mit Wattführer Lars Klein vom Nationalpark-Haus ging es direkt hinein ins Weltnaturerbe.

Für viele Teilnehmer war es die erste Wattwanderung. So staunten auch Doreen Mischke und ihr zehnjähriger Sohn Julian aus Freudenstadt über die Lebensvielfalt in diesem Schlamm. „Lars hat das wunderbar erklärt“, meinte die Mutter. Und Julian erzählte ganz aufgeregt: „Wir haben kleine Krebse und viele Würmer gesehen, die da wohnen.“ Am spannendsten war für ihn zu sehen, wie sich die Muscheln eingraben.

Marina Schulze aus Münster wollte einen schönen Sommertag am Meer verbringen. „Ich habe Dangast ausgesucht, weil das die erste Station am Meer ist“, sagte sie. Nach gut anderthalb Stunden erreicht sie ihr Ziel, erfuhr von der Feier und nahm spontan teil. „Ich hätte nicht gedacht, bis zur Wade einzusinken“, meinte sie, und bei manchen Schritten hätte etwas geknackt. Das waren Muschelschalen erklärte ihr der fachkundige Wattführer.

Nach vielen Jahren nahm auch Britta Elberling aus Varel wieder an einer Führung durch das Watt teil. Sie brachte ihre Töchter Feenja (4) und Kira (6) mit. Die Mädchen waren sich nach dem Erlebnis einig: „Wir wollen unser Meer und die Umwelt gut behandeln.“ Urlauberin Yana Peil aus München nahm mit ihren Kindern erstmals teil. „Wir haben viel erfahren, ich hoffe dass sich die Kleinen mit der Natur verbunden fühlen.“

Lars Klein freute sich über die wissbegierigen Kinder und erläuterte den Erwachsenen, dass das Watt zwischen Wilhelmshaven und Dangast das am dichtesten besiedelte Biotop der Erde ist. Und der Jadebusen die größte Schlickwattbucht Europas. Nach der Wattwanderung wurden Füße und Hände mühsam vom Schlick befreit, während die Mitarbeiter von der Kurverwaltung und dem Restaurant Heewen die Tische am Stand festlich eindecken. An ihnen saßen alle gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen.