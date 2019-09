Dangast Groß war das Interesse an der nun in Buchform erschienenen Lebensgeschichte des Malers Franz Radziwill am Sonntag. Gut zweieinhalb Jahre recherchierte der Bremer Prof. Dr. Eberhard Schmidt in Archiven in ganz Deutschland zum Leben des Dangaster Künstlers, um erstmals eine umfassende Biografie des Malers zu erstellen.

„Viele Hinweise fand ich in seinem Briefwechsel, der hier im Radziwill-Haus lagert“, sagte der Professor, der sein Werk im Dangaster Nationalparkhaus vorstellte. In den Archiven fand er Material über ein außerordentlich abwechslungsreiches Leben und führte Gespräche mit Zeitzeugen. Daraus versuchte er, den Lebensweg des Künstlers zu ermitteln und seine Gedanken zu erahnen.

Bei seinen gründlichen Recherchen beachtete Schmidt vor allem die Selbstzeugnisse Radziwills. Neben mehr als 850 Gemälden und hunderten von Aquarellen und Zeichnungen hat der Maler Gedichte und Prosatexte, Fotografien, Tagebücher und Briefwechsel hinterlassen. Gesammelte Presseberichte aus allen Jahrzehnten seiner Schaffenszeit geben Auskunft über die Rezeption seiner Werke zum Zeitpunkt ihrer Entstehung.

„Allerdings hat die Rekonstruktion eines Menschenlebens auch Grenzen“, sagte Schmidt am Sonntag. Während der Buchvorstellung las er einige Passagen vor. Konstanze Radziwill, Tochter des Malers, bemerkte nach der Lesung: „Selbst ich habe viel Neues erfahren.“

Die Biografie mit dem Titel „Wohin in dieser Welt? Der Maler Franz Radziwill“ erscheint aktuell im Mitteldeutschen Verlag. Sie umfasst 336 Seiten, enthält zahlreiche Farbtafeln und ist für 28,- Euro im Künstlerhaus erhältlich.