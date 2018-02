Brüchert liest aus Roman

Dangast Die Ausstellung „Schlittschuhläufer in alten Ansichten“ ist bis zum 25. Februar im Foyer des Weltnaturerbeportals in Dangast zu sehen. Karl-Heinz Martinß ist Sammler von alten Postkarten und stellt in Kooperation mit der Akademie Dangast – Kunst & Natur eine Auswahl von künstlerischen Darstellungen auf alten Grußkarten vornehmlich zum Neuen Jahr vor.

Im Zusammenhang mit der Ausstellung gibt es einen Vortrag mit Lesung zum Thema „Schlittschuhlaufen im Norden“. Der Autor und Experte des Eissports, Erhard Brüchert aus Westerstede, liest am Freitag, 9. Februar, um 18 Uhr aus seinem noch nicht erschienenen Roman „Der Eisläufer“ inmitten der Ausstellung im Foyer des Weltnaturerbeportals. Der Eintritt ist frei.