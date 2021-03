Das gilt für Tagestouristen

Dangast Bisher gibt es kein Verbot für Tagestouristen, an den Ostertagen nach Dangast zu kommen. „Wir stellen uns auch darauf ein, dass Gäste kommen“, sagt Kurdirektor Johann Taddigs.

Er sagt aber auch ganz deutlich: „Wir raten von einer Anreise ab.“ In Dangast gebe es eine „sehr eingeschränkte Infrastruktur“: Im Moment sei nicht mal Außengastronomie möglich, Snacks werden nur zum Mitnehmen verkauft. Die Plätze, an denen dann der Kaffee to go getrunken werden kann, sind rar, die Gehwege eng. Da könnte es schnell eng werden.

Außerdem gebe es nicht nur ein Ver-, sondern auch ein Entsorgungsengpass: Zwar werden die öffentliche Toiletten geöffnet sein, die in den Gastronomien aber nicht. Und die machen laut Taddigs 50 Prozent der Toilettenkapazitäten aus. „Auch das sollten sich die Menschen ersparen“, sagt der Kurdirektor. Er hofft, dass viele Leute vernünftig sind und an Ostern auf einen Ausflug verzichten.

