Dangast Mexikanische Tapas genießen und anschließend Blumenkränze basteln oder in der Hängematte abhängen. Das alles bietet das „Food & Feel Festival“, das von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August, Station macht an der Hafenpromenade in Dangast.

„Das Food & Feel ist kein gewöhnliches Streetfoodfestival. Es ist ein Festival für jedermann und ein Festival zum Entdecken und Verweilen“, sagt Fenja Beckhäuser. Gemeinsam mit Hannes Friedeck veranstaltet sie das Festival, das schon zweimal am Hafen in Oldenburg und einmal auf Norderney Station gemacht hat.

20 Foodtrucks werden am Dangaster Hafen aufgebaut. Burger werden dort geboten, aber auch eine breite Auswahl an außergewöhnlichen Spezialitäten von kolumbianischen Empanadas über Insekten und mexikanischen Tacos bis hin zu süßen Nachspeisen.

„Aber Food & Feel ist mehr als Essen und Trinken“, sagt Hannes Friedeck. Das Thema Lifestyle wird ebenso groß geschrieben wie das Thema Essen. In Pagodenzelten werden individuelle Produkte angeboten wie Käse- und Wurstwaren bis hin zu Likören, aber auch Schmuck, Taschen und Kuriositäten.

„Ein besonderes Herzstück des Food & Feels sind die Workshops“, sagt Fenja Beckhäuser. So können die Gäste in Workshops lernen, wie Blumenkränze gebunden und Wickelarmbänder und Traumfänger gebastelt werden. Vom Essen und Basteln erholen können sich die Besucherin einer Sofa- und Hängemattenlandschaft.

Das Food & Feel-Festival findet am Freitag, 16. August, von 14 bis 22 Uhr statt, am Samstag und Sonntag ist jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet.