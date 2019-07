Dangast Keine nervige Autofahrt oder Parkplatzsuche: Wer ganz bequem zum Holi-Fest nach Dangast kommen möchte, kann an diesem Samstag, 20. Juli, den Bus-Linienverkehr vom Vareler Bahnhof direkt zum Strand nutzen. Die Abfahrt erfolgt im Stundentakt. Eine weitere Haltestelle ist am Schlossplatz eingerichtet. Die einfache Fahrkarte kostet drei Euro, Hin- und Rückfahrt kosten fünf Euro.

Völlig entspann kann dann die Party im Sand beim Stelzenhaus der DLRG beginnen. Um 14 Uhr geht es los, Karten gibt es noch an der Tageskasse. Wer umsonst mitfeiern will, kann Tickets bei der Nordwest-Zeitung gewinnen. Der „Gemeinnützige“ verlost 5 x 2 Eintrittskarten.

Und so können Sie gewinnen: Gehen sie im Internet auf die Seite www.nwzonline.de/gewinnspiele und folgen sie dort den Anweisungen. Teilnahmeschluss ist diesen Freitag, 19. Juli, um 15 Uhr.

Am Strand beginnt der erste Farbwurf um 15 Uhr. Stündlich wird das bunte, nicht gesundheitsschädliche Pulver aus gefärbtem Maismehl dann zu Elektro-Beats in die Luft geschmissen. In Dangast tanzen die Besucher zu den angesagten Beach-Mixes direkt mit den Füßen im weißen Sandstrand. Die DJs: Neben D.T.E und dem Holi-Urgestein Max Fail sind auch Peter Pride und Nicky Jones dabei.

Seine Wurzeln hat das Holi Festival in Indien. Dort wird mit dem Holi-Fest Jahr für Jahr der Frühling begrüßt. Die Menschen treffen sich auf der Straße, sie feiern, tanzen und werfen buntes Farbpulver in den Himmel. Holi ist ein Fest, das Menschen zusammenführt. An diesem Tag sind alle gleich, denn alle sehen am Ende gleich aus: bunt.

