Dangast Wummernde Musik-Beats und zu jeder vollen Stunde ein buntes Farbspektakel: Über 1500 Teilnehmer haben am Samstag beim Holi-Fest am Dangaster Strand so richtig gefeiert. Dabei ließ sich das Partyvolk auch nicht vom Regen die Laune verderben. Die Organisatoren reagierten und boten Regencapes an. Doch viele verzichteten. „Manche genießen den Regen, andere werden nass“, war ihr Motto.

Die völlig mit buntem Maispulver eingestaubten Menschen tanzten zu den Beach-Mixes direkt mit den Füßen im weißen Sandstrand. Die DJs D.T.E, Holi-Beach-Tour-Urgestein Max Fail sowie die Lokalmatadoren Peter Pride und Nicky Jones heizten der Menge mächtig ein.

Seine Wurzeln hat das Festival in Indien. Dort wird mit dem Holi-Fest Jahr für Jahr der Frühling begrüßt. Die Menschen treffen sich auf der Straße, sie feiern, tanzen und werfen buntes Farbpulver in den Himmel. Holi ist ein Fest, das Menschen zusammenführt. An diesem Tag sind alle gleich, denn alle sehen am Ende gleich aus: einfach nur bunt.

Das Holi-Fest in Dangast läuft noch bis 22 Uhr beim Stelzenhaus der DLRG. Karten gibt es bis dahin an der Tageskasse.