Dangast Mit stolz gerecktem Kopf und einem Bauch voller Feldsteine steht das „See-Pferd“ in Dangast an der Ecke Edo-Wiemken-Straße/An der Rennweide. Die 2,70 Meter hohe Skulptur der russischen Künstlerin Antonina Fatkhullina wurde vor einem Jahr bei einem Workshop zum Thema „Recycling“ bei Diedel Klöver in Rallenbüschen gefertigt, am Dienstag wurde sie an ihrem endgültigen Platz montiert.

Die Skulptur erinnert an die einstigen Pferderennen im Nordseebad auf der Rennweide, auf die die Skulptur auch blickt. Für den Standort hatten sich auch die Akademie Dangast und der Kurverein Dangast ausgesprochen. Ein Seepferdchen an dieser Stelle könnte einen neuen Treffpunkt an einer zentralen Stelle des Dorfes markieren.

In der Skulptur aus Schrott-Metall hat die Künstlerin Steine aus dem alten Belag der Oldenburger Straße in Varel recycelt. In dem Symposium zum Thema „Recycling“ ist zudem ein Fisch entstanden, der am Vareler Hafen steht, sowie Fische, die im Kurhaus hängen, und eine „Wespenkönigin“ aus Altholz, die demnächst bei der Papier- und Kartonfabrik aufgebaut werden soll.

Die Barthel-Stiftung der PKV wird auch das nächste Symposium bei Diedel Klöver unterstützen, das am 9. August beginnt. Internationale Künstler werden wieder zum Thema „Recycling“ arbeiten und unter anderem Werke aus Plastik und alten Autoreifen erschaffen.