Dangast Mittelalterlich geht es derzeit am Dangaster Strand zu: Zahlreiche Mittelalter-Fans haben dort ihre Zelte aufgeschlagen und zeigen noch bis Sonntag an ihren Ständen mittelalterliches Handwerk oder verkaufen mittelalterliche Waren.

Bis Sonntag geöffnet Der Mittelaltermarkt am Meer hat noch an diesem Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wenn es nicht zu windig ist, gibt es noch eine Feuershow von Inflammatio Saltans.

Unter den Handwerkern ist auch der Schmuckgießer Rotbart. In der Gegenwart ist er besser als Andreas Pikutzki bekannt und eigentlich Maschinenbediener in der Kunststoffindustrie. In Dangast aber gießt er kleine Schmuckstücke aus Bronze.

Warum zieht es ihn ins Mittelalter? „Es ist einfach eine sehr interessante Zeit gewesen“, sagt er. Außerdem stellen er und seine Mitstreiter an der Schmiede von Beowulf Wikinger dar – und gerade über die gebe es heute einen reichlich verzerrten Blick: „Man kennt ja eigentlich nur die Hollywood-Perspektive. Aber was viele überhaupt nicht wissen: Die Wikinger waren auch ausgezeichnete Handwerker“, erklärt er.

Mal eben so ist es mit dem Schmuckgießen aber nicht getan. „Das ist ein sehr komplexes Hobby“, sagt Andreas Pikutzki. Kenntnisse über Physik und Chemie brauche man dafür schon. In einem Schmuckstück stecken acht bis zehn Stunden Arbeit. Für den Verkauf lohnt sich der Aufwand nicht. „Aber es geht mir um die Arbeit“, sagt der Mittelalter-Fan. „Wenn man den Leuten zeigen kann, wie so etwas gemacht wird, ist das doch viel mehr wert.“

Anders läuft es bei Ulric Grolle. Er schlüpft auf dem Mittelaltermarkt in die Rolle des Wikingers Rollo, der eine Holzwerkstatt betreibt. Da baut er Steckstühle aus Holz, die er anschließend verkauft. Für ihn ist das Leben auf dem Mittelaltermarkt auch immer Entschleunigung. „Hier geht alles etwas ruhiger und langsamer zu. Man hat keinen Zeitdruck“, sagt er. „Es ist halt eine Abwechslung zum Alltag.“

Diese Abwechslung genießt er jetzt schon seit zehn Jahren. Zum Mittelalter kam er damals über einen Mittelaltermarkt. „Ich war als Besucher da und habe an den Ständen Menschen gesehen, die ich kannte“, erzählt er. Nicht lange und er gehörte selbst dazu. Für ihn ist es spannend, sich mit der Geschichte auseinander zu setzen und wie sie das Leben heute noch beeinflusst. „Wenn das, was hier sehen, nicht gewesen wäre, wären wir heute doch nicht so, wie wir sind“, sagt er.