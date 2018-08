Dangast Direkt am Meer wird es wieder mittelalterlich: Ab Donnerstag findet am Dangaster Strand wieder der Mittelaltermarkt am Meer statt. Die Veranstalter versprechen „Handel, Handwerk und Hökerey, Musik und Gaukeley“. Es wird ein mittelalterliches Programm mit der Darbietung mittelalterlichen Handwerks geben. Dabei sind auch einige Mitmachaktionen für Kinder. Für musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt. Wenn es nicht zu windig ist, wird es außerdem eine Feuershow der Gruppe „Inflammatio Saltans“ geben.

Der Markt öffnet am Donnerstag um 18 Uhr und hat bis 23 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag findet der Markt jeweils von 11 bis 23 Uhr statt und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.