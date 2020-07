Musik aus drei Orten in einem Stream

Dangast Hochkarätige Bands spielen am Samstag, 1. August, auf der Floßbühne beim Alten Kurhaus in Dangast: Meute, Die Höchste Eisenbahn, Megaloh, Ebow und Altin Gün. Und das für einen Online-Live-Stream. Das Konzert in Dangast ist Teil des „Zeitgleich-Festivals Watt, Wald, Wasser“, welches von 16 bis 24 Uhr bei Arte Concert zu sehen ist. Per Online-Live-Stream geht es zum Watt-en-Schlick-Fest, in die Harzer Berge zum Rocken-am-Brocken-Festival und in den Odenwald zum Sound-of-the-Forest-Festival. Ein 120-minütiger Zusammenschnitt wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Arte TV gezeigt.

Der Online-Stream unter www.arte.tv/de/arte-concert