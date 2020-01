Dangast Das Nationalpark-Haus in Dangast blickt auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück. „Eines unserer wichtigsten Ziele war es in 2019, unsere neu aufgestellte Zweitkraftstelle aus eigenen Veranstaltungseinnahmen und Spenden so auszudehnen, dass wir von einer Saisonbeschäftigung zu einer ganzjährigen Vollzeitanstellung gelangen“, zog Leiter Lars Klein jetzt eine überaus positive Bilanz. „Das war eines meiner wichtigsten Vorsätze im vergangenen Jahr, und das ist gelungen.“

Das Team des Nationalpark-Hauses Dangast um Leiter Lars Klein (links) und der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN). BILD: Nationalparkhaus Das Team des Nationalpark-Hauses Dangast um Leiter Lars Klein (links) und der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN). BILD: Nationalparkhaus Das Erfolgsteam In Dangast Die nachgefragtesten Führungsformen des Nationalpark-Hauses 2019 waren:

• Wattführung: „Was lebt denn da im Watt?“

• Watt für Kinder: „Was ist was am Watt?“

• Watt für Kinder: „Mit Kescher und Fernglas!“

• Vogelführung „Zugvögel beobachten im Nationalpark Wattenmeer“.

• Schul-Lernlabor Meeresschutz: „Dem Mikroplastik im Meer auf der Spur!“ Das Team des Nationalpark-Hauses besteht aus zwei festangestellten Mitarbeitern, der Leiter und eine Zweitkraft. Darüber hinaus begleiten Studierende und Praktikanten zwischen April und Oktober die Arbeit des Teams. Das Nationalpark-Haus Dangast ist auch Einsatzstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ). Anfragen und Bewerbungen nimmt das Team des Hauses gerne entgegen. Kontakt und mehr Infos unter www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/dangast

Dass dadurch 2019 umso mehr Dangast-Besucher für das Wattenmeer und die Themen Klimawandel und Plastikmüll fachlich-fundiert und authentisch sensibilisiert worden sind, sei der eigentliche Haupteffekt dabei. Insbesondere durch die größere Vielfalt der Veranstaltungsformen und -anzahlen, den Aufbau des hauseigenen „Schul-Lernlabors Meeresschutz“ für Schulklassen und die weitere Kooperation mit Kurverwaltung, Trägern, Zeitungen und anderen Multiplikatoren in Dangast und der Region könne das Nationalpark-Haus auf ein Rekordjahr zurückblicken.

„Das ist durch Veranstaltungsdurchführungen bekanntlich nicht ganz so leicht, aber wir waren auch fast ununterbrochen mit den Menschen draußen“, verriet Lars Klein. Der Fleiß habe den Erfolg gebracht. Wichtig war ihm dabei auch die Unterstützung der Studierenden und Freiwilligen, die sich jährlich im Nationalpark-Haus in bis zu Drei-Monats-Zeiträumen engagieren.

„Ohne sie könnten wir das Jahr nicht so durcharbeiten, wie wir es tun, um die Ansprüche der Gäste hier am südlichen deutschen Eingangstor zum Weltnaturerbe Wattenmeer zu stillen“, sagte Lars Klein. Dies passiere vor allem in den Führungen des Hauses draußen im und am Watt.

„Gäste, die hier ständige Meereswellen und Brandung erwarten zu Fans des Wattensystems und der besonderen Lebensräume zu machen, ist ein immer wieder toller Erfolg, den wir laufend feststellen“, resümierte der Leiter des Nationalparkhauses Dangast zufrieden.