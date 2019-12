Dangast Wenn im Sommer die Blechlawinen in den Küstenort Dangast rollen, bietet sich den Autofahrern die Gelegenheit, die Ortseingangsallee zu bewundern. Dessen Bäume sind ein einzigartiges Natur- und Kulturgut. Solche Alleen zu erhalten und zu schützen hat sich der Verein „Deutsche Alleenstraße“ zum Ziel gesetzt. In Deutschland gibt es die 2900 Kilometer lange Deutsche Alleenstraße. Sie führt von der Insel Rügen bis zum Bodensee. Die Dangaster Ortseinfahrt gehört noch nicht dazu. Doch das könnte sich ändern.

Eine Begutachtung von fast 2000 Alleen in Niedersachsen zeigte, dass es in Varel unerwartet viele schöne und schutzwürdige Alleen gibt. Angeregt von einer Aktion des Niederdeutschen Heimatbundes, bei der die schönsten Alleen Niedersachsens gesucht wurden, hatten sich Heidrun Heinze und Elsbeth Lohmann von der Nabu-Ortsgruppe Varel mit dem Rad auf Fototour begeben und Varels Alleen abgelichtet. 50 Baumreihen fanden sie und erstellten aus den Bildern das Fotobuch „Varel – Stadt der Alleen“. Heidrun Heinze wurde jetzt für ein besonders gelungenes Foto, das sie beim Wettbewerb des Heimatbundes eingereicht hatte, von Katharina Dujesiefken, Referentin für Alleen- und Baumschutz beim BUND, ausgezeichnet.

Auf all dies wurden die Organisatoren der „Radfernfahrt Deutsche Alleenstraße 2020“ aufmerksam. Regelmäßig führen sie nicht nur Radfernfahrten entlang der „Deutschen Alleenstraße“ – der längsten Kulturstraße Deutschlands –, sondern auch auf Strecken durch, die noch nicht dazu gehören. Diese Fahrten sind eine bundesländerübergreifende Werbetour für den Alleenschutz.

Da es in Niedersachsen wunderschöne Alleen und sehr aktive Alleenfreunde und -vereine gibt, wird die Tour im kommenden Jahr an der Nordsee beginnen und an der Ostsee auf Rügen enden. Gestartet wird mit einer großen Auftaktveranstaltung am 1. Mai in Dangast. Während der dreiwöchigen Tour gibt es entlang der 2200 Kilometer langen Strecke Baumpflanzaktionen, Informationen für die Bürger und Gespräche mit Politikern, um auf den unschätzbaren Wert der Alleen als Natur- und Kulturerbe sowie als touristische Attraktion hinzuweisen und für den Schutz und die Neuanpflanzungen von Alleen zu werben.

Interessierte sind eingeladen, die Strecke mitzuradeln oder durch das Mitfahren auf Teilstrecken die Aktion zu unterstützen. Informationen gibt es bei Katharina Dujesiefken unter Tel. 0172/3848542.