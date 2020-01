Dangast Lautstark und mit vielen bunten Lichtern am Himmel begrüßten die Vareler das neue Jahr. Viele nutzten den Silvesterabend, um mit Freunden zusammen zu feiern. Ob in gemütlicher Runde daheim oder bei einer der vielen in Gaststätten angebotenen Silvesterpartys – die Geselligkeit stand an diesem letzten Tag des Jahres im Vordergrund. Den ganzen Abend über stiegen immer wieder einmal vereinzelte Raketen zum Nachthimmel auf, ehe um Mitternacht ein wahres Lichtermeer die Stadt erhellte.

Viele Einheimische und Gäste verbrachten den Jahreswechsel mit Familie und Freunden am Dangaster Strand. Einige hatten Knallzeug dabei und viele betrachteten die erleuchtete Skyline von Wilhelmshaven. Um Punkt null Uhr knallten dann sowohl die Raketen als auch die Sektkorken und die Menschen wünschten sich einander ein frohes neues Jahr.

Urlauber Bernhard Spieker aus Paderborn war schon mehrmals zum Jahreswechsel hier und genießt die besondere Atmosphäre am Strand. Aus Varel kam Jenna Howe nach Dangast: „Hier ist super Stimmung und man trifft nette Leute“, freute sie sich.

Auch Klaus und Elvira Schmidt schauten sich die bunten Lichter in Dangast an: „Unser Vermieter hat uns das geraten. Es ist schön, hier so viele fröhliche Menschen zu sehen“, erklärten sie. Carola Janßen kam mit Freundinnen und allerhand Knallzeug an den Dangaster Strand. „Wir haben nur solche Batterien die auf dem Boden stehen und schön leuchten, wir schießen nichts ins Watt, das ist ja verboten“, sagten sie.

Dicht umlagert war der erstmals in diesem Jahr zu Silvester am Strand aufgestellte Glühweinstand der Strandpiraten. Als gegen ein Uhr die Lichter aus Wilhelmshaven weniger wurden, ging auch die Feier in Dangast zu Ende und der Strand leerte sich zusehends.