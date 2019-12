Dangast Zwischen den Feiertagen lädt die Kurverwaltung zum Dangaster Winterzauber ein. Von Samstag, 28., bis Montag, 30. Dezember, findet der stimmungsvolle Jahresausklang am Feuerkorb mit Blick aufs Meer statt. Eine Wintermeile mit Lagerfeuer, Handwerklichem und Selbstgebasteltem, Crêpes und Mandeln, warmen Getränken, Bratwurst und Stockbrot erstreckt sich über den Außenbereich vor dem Weltnaturerbeportal von der Aussichtsplattform bis ins Foyer.

In kleinen Holzhütten und an Ständen bieten Hobbykünstler und Dangastfreunde selbstgemachte Produkte an. Aktionen für Kinder und Erwachsene werden geboten. Mit der Dämmerung werden an allen drei Tagen die Feuerspucker „Inflammatio Saltans“ mit ihrer Feuershow auftreten. Ab 16 Uhr erklingt Celtic-Folkmusik.

Geboten werden zudem Zaubern, Kinderschminken und Ponyreiten. Am Sonntag wird um 15.30 Uhr das Puppentheater „Regenbogen“ das Stück „Kroberto – ein komisches Huhn“ aufführen. „Magische Momente und Zauberei mit Roger“ heißt es Samstag und Montag. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Dangaster Winterzauber ist am Samstag von 14.30 bis 18.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr und Montag von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.