Varels Alleen im Fokus

Dangast Angeregt von der Aktion des Niederdeutschen Heimatbundes (NHB), der die schönsten Alleen Niedersachsens gesucht hatte, haben sich die beiden Varelerinnen Heidrun Heinze und Elsbeth Lohmann mit dem Rad auf Fototour begeben und Varels Alleen abgelichtet.

Das Ergebnis ist jetzt in der Ausstellung „Varel – Stadt der 50 Alleen – Perlenketten im südlichen Friesland“ im Weltnaturerbeportal in Dangast zu sehen. Ab diesen Sonntag, 6. Januar, bis zum 2. Februar werden die eindrucksvollen Alleen in großformatigen Aufnahmen präsentiert.

Der Ortsverband Varel des Naturschutzbundes Nabu widmet sich seit zwei Jahren dem Schutz und Erhalt von Alleen und nimmt teil am Projekt „Alleen in Niedersachsen“, ausgerichtet vom Niedersächsischen Heimatbund (NHB). Im Rahmen dieses Projekts fotografierten und kartierten Heidrun Heinze und Elsbeth Lohmann 50 Alleen auf Vareler Gemeindegebiet.

Allee-Bild schon mehrfach prämiert Die Begutachtung von fast 2000 Alleen in Niedersachsen zeigte, dass es in Varel unerwartet viele schöne und schutzwürdige Alleen gibt, wie zum Beispiel die Meedenstraße, die im November 2016 vom Niederdeutschen Heimatbund als Allee des Monats ausgezeichnet wurde. Zusätzlich erhielt ein Foto der Meedenstraße im Winter den zweiten Platz des bundesweiten BUND-Wettbewerbs „Allee des Jahres 2017“.

Die Moorstraßen sind in der Ausstellung im Weltnaturerbeportal ebenso zu sehen wie die Alleen auf der Geest wie die Edo-Wiemken-Straße und die Alleen in der Marsch wie die Grodenchaussee – und das zu allen Jahreszeiten.

Diese Aufnahmen werden ergänzt von Informationspostern, die die historische Entwicklung der Alleen in ganz Niedersachsen, die Verteilung der verschiedenen Baumarten in niedersächsischen Alleen und die „Alleen des Monats“ von den Jahren 2015 bis 2018 zeigen.