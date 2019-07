Viel Platz für alle Besucher – Vier Campingplätze

Tagesgäste mit Auto werden schon vor Dangast auf den großen Parkplatz gegenüber der Deichstraße abgeleitet. Sie kommen erst gar nicht in den Ort hinein.

Die Sielstraße ist gesperrt. Nur Gäste mit Campingkarte dürfen passieren und parken auf ihrem Campingplatz.

Es gibt vier Campingplätze: C 1 liegt am Ende der Deichstraße (nur für Autos, vor dem Dorfkrug links abbiegen); C 2 an der Sielstraße (an der Ampel links) nach 300 Metern; C 3 für Wohnmobile weitere 100 Meter weiter rechts; C 4 ist der städtische Campingplatz am Ende der Straße Auf der Gast (an der Ampel rechts).