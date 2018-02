Dangast Ein paar Monate dauert es noch, doch hinter den Kulissen des „Watt en Schlick Festes“ wird bereits jetzt auf Hochtouren an der Zusammenstellung eines interdisziplinären und spannenden Programms gearbeitet. Vom 3. bis zum 5. August geht das mit dem Helga-Award ausgezeichnete Festival am Strand unterhalb des Kurhauses in Dangast bereits in die fünft Runde.

Und dafür hat Veranstalter Till Krägeloh dieser Tage einen – wie er sagt – „dicken Fisch“ als Headliner für den Festival-Samstag an Land gezogen: Mit der Band Fat Freddy’s Drop aus Neuseeland präsentiert der Festivalmacher nicht nur eine Band, die in ihrer Heimat berühmt, sondern auch ein richtiges Schwergewicht in der internationalen Musikszene ist. Denn die siebenköpfige Band ist bekannt für ihre regelrecht legendären Konzerte.

Hier gibt es Karten für das WES 2018 Tickets für das „Watt en Schlick“-Festival gibt es im Kurhaus Dangast, An der Rennweide 46, Dangast, bei Thalia an der City Passage 3 in Varel, bei EAR-Schallplatten, Vor dem Steintor 104 in Bremen, bei den AdTicket-Vorverkaufsstellen ↗(Hotline: 0180/6050400) und bei den Nordwest-Vorverkaufsstellen unter der Hotline 0441/99887766.

Mit einer Mischung aus Dub, Reggae, Soul, Funk, Hip-Hop, Electronica und Jazz kreieren sie einen ureigenen Sound, der jeden Auftritt zu einem Ereignis zwischen Massenmeditation und Tanzparty werden lässt. Ihre Live-Auftritte sind zwar auch in Europa hoch nachgefragt, aber sehr selten. In diesem Jahr sind sie auf deutschen Bühnen nur fünf Mal zu sehen: in Berlin, Hamburg, München, Köln – und in Dangast.

Aber auch der Headliner für den Festival-Sonntag kann sich sehen lassen: Mit Tocotronic konnte eine Band verpflichtet werden, die mit ihrem aktuellen Album „Die Unendlichkeit“ gerade einen neuen Höhepunkt ihres 25-jährigen Bestehens erlebt.

Weitere Künstlerinnen und Künstler, die beim „Watt en Schlick“ erwartet werden sind unter anderem Kat Frankie, Käptn Peng und Die Tentakel von Delphi, Parcels, Martin Kohlstedt, Gisbert zu Knyphausen und viele andere.

Einen Vorgeschmack der Musik von Fat Freddy’s Drop hören Sie hier: http://bit.ly/23csel3