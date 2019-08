Dangast „Einfach alles!“ So lautet die Antwort der kleinen Mila auf die Frage, was ihr am Watt-en-Schlick-Fest am besten gefällt. Sie muss es wissen. Schließlich war sie schon fünf Mal dabei. In diesem Jahr feiert sie bei der sechsten Auflage der dreitägigen Party am Kurhausstrand von Dangast ihren sechsten Geburtstag.

Für Milas Vater Jan Varrelmann, einem gebürtigen Vareler, ist das Musik- und Kulturfestival „wie ein großes Klassentreffen“. Zusammen mit 5000 anderen Musikbegeisterten erlebte er am Freitag einen grandiosen Auftakt des Festes direkt an der Wasserkante. Denn: Die Flut schwappte zunächst fast bis an die Palettenbühne.

Pünktlich mit dem Nachmittag-Hochwasser startete die Familienparty. Von Anfang an herrschte eine außergewöhnliche Stimmung im Sand. In diesem Jahr kamen gleich zu Beginn so viele Gäste wie nie. Die ganz Schnellen hatten sich direkt einen der begehrten grünen Liegestühle gesichert, und ließen es mit einem Kaltgetränk in der Hand entspannt angehen.

Musik und Sport am Kurhausstrand Samstag, 3. August: Dendemann, Moop Mama, Bonaparte, Ricky Dietz, Filous, Heinz Strunk, Chef’Special, Ahzumjot, Cari Cari, Golden Dawn Arkestra, Jazzanova, OG Keemo, Ronja von Rönne, Bodi Bill, Enno Bunger, Loyal, Faakmarwin, Moritz Krämer, Wwwater, Beranger, Machiavelli,Gianni Mae, Bruckner; Filme: Roads, Alle Anderen, Unzertrennlich, Mein Leben als Zucchini. Sonntag, 4. August: Faber, Fatoni, Mavi Phoenix, Pauls Jets, Alli Neumann, Flowin Immo, Machiavelli, Ebow, Say Yes Dog, Sofaconnection, Giulia Becker, Blond, Tiflis, Bummelkasten, Muckemacher, Erdmöbel, The Black Seeds, Lisa Morgenstern, The Districts; Deutsche Meisterschaften im Schlickrutschen; Filme: Rocca verändert die Welt, All My Loving, Carmine Street Guitars. Der Secret-Headliner wird am Sonntagmorgen verraten. Tickets gibt es nur noch als Tageskarte für den Festival-Sonntag. Infos: www.wattenschlick.de

Vor dem Auftritt der ersten Band eröffnete Festivalleiter Till Krägeloh die Sause. Dabei wurde es zunächst ganz still. Er forderte die Gäste zu einer Schweigeminute für die am vergangenen Samstag verstorbene Ulrike Tapken auf. Gemeinsam mit ihrem 2016 gestorbenen Mann Karl-August Tapken bewirtschaftete sie das Alte Kurhaus. „Ohne sie würde es das alles hier nicht geben“. Nach dem kurzen Innehalten applaudierte das Publikum in Gedenken an die Förderer.

Einen standesgemäßen Einstieg in das Fest legte die Band „Sparkling“ hin. Der chillige Indie-Sound der drei Kölner, die gegen 15.45 Uhr friesisch etwas ungelenk aber immerhin gut gemeint mit „guten Morgen“ grüßten (ihnen schallte ein sattes „Moin“ zurück), sorgten für den ersten Höhepunkt. Auf der Palette drehte Flowin Immo an den Plattentellern durch. Das deutsche Hip-Hop-Urgestein hatte mit seiner zur Musik passenden interaktiven Wortakrobatik sofort das Publikum auf seiner Seite.