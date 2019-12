Dangast „Das ist eine kleine Hauptsaison zum Jahreswechsel“, freuten sich Ingrid Funke von der Kurverwaltung in Dangast und Berit Wodtke vom Kurverein am Wochenende. Wiedereinmal hat der Küstenort zum Winterzauber am Weltnaturerbeportal eingeladen. Mittlerweile hat sich der kleine Weihnachtsmarkt nach den Weihnachtsfeiertagen herumgesprochen und immer mehr Besucher schauen hier gern vorbei.

Nach dem dangasttypischen Anfahrtsstau und im Ort hin- und herfahrenden Parkplatzsuchverkehr erwartet die Besucher eine bewaldete Fläche beim Weltnaturerbeporttal. 13 Weihnachtsbäume vom Vareler Adventsmarkt und gut 60 nicht verkaufte Tannen von Weihnachtsbaumanbietern aus der Region fanden hier eine neue Heimat und wurden von Mitgliedern des Kurvereines und der Kurverwaltung geschmückt. So entstand eine idyllische Wintermeile mit knisterndem Lagerfeuer, Handwerklichem und Selbstgebasteltem, gebrannten Mandeln, warmen Getränken, Bratwurst und Stockbrot.

Der Winterzauber erstreckt sich einladend über den Außenbereich vor dem Weltnaturerbeportal von der Aussichtsplattform bis ins Foyer des Hauses. In kleinen Holzhütten und an bunten Ständen bieten Hobby-Künstler und Dangastfreunde ihre Produkte an. Ein breites Veranstaltungsprogramm und Attraktionen für Kinder erfreuen kleine und große Besucher.

Mit Einbruch der Dunkelheit beginnen die täglichen Feuershows von „Inflammatio Saltans“. Da wirbeln Feuerbälle durch die Luft, schön anzusehen ist das jonglieren mit Feuerstangen und vor allem die großen Flammenbälle beim Feuerspucken. Dicht umlagert ist stets der Stand der Strandpiraten, wo Teig zum Stockbrotbacken am Feuerkorb ausgegeben wird. Anstehen muss man auch beim Ponyreiten am Strand. Staunende Kindergesichter gab es beim Puppentheater am Sonntag und verblüfft zeigen sich die Zuschauer bei der Zauberei mit Roger.

Am Sonntag sorgte auch eine große Tombola für viel Andrang. Neben kleineren Preisen versuchten die Loskäufer Strandliegen oder Übernachtungsgutscheine zu ergattern. „500 Preise haben örtliche Betriebe aus Varel und Dangast gespendet“, berichtete Ingrid Funke.

Heute kann der Dangaster Winterzauber noch von 14.30 bis 18.30 Uhr besucht werden.