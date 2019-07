Ende mit Best of Sommerwetter

„Männer haben Muskeln, Männer stehen ständig unter Strom“: Matthias Liebetruth, Sänger der Ö-Band mit frappierender Grönemeyer Stimme, lässt im Hit „Männer“ die Muskeln spielen. Mit einem Best of Herbert Grönemeyer und einem Best of Sommerwetter ist der Schortenser Sommer zu Ende gegangen. Zur Grönemeyer-Tribute-Band „Ö-Band“ aus Hannover zog es abermals rund 1500 Besucher vor die Bürgerhaus-Bühne, die die Musik und die kühlen Getränke mit Nachbarn, Freunden oder Familie genossen. Die Band sang, rockte und balladierte sich kreuz und quer durch das Grönemeyer-Repertoire, mochte „Musik, nur wenn sie laut ist“, besang die „Männer“ und den „Vollmond“. Und dabei beeindruckte vor allem Sänger Matthias Liebetruth mit einer beinahe wie geklonten Grönemeyer-Stimme. Bei 26 Grad noch um 22 Uhr waren natürlich auch die Gastronomen mit dem Getränkeumsatz mehr als zufrieden. Und Bürgerhaus-Chef und Schortenser-Sommer-Organisator Uwe Burgenger sowieso: Insgesamt 5000 Besucher sind ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. BILDer: