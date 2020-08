Ernte für Gottesdienst eingefahren

Laut Lauts und Johannes Wilken, Mitglieder des Gemeindekirchenrates in Tettens, haben das Getreide geerntet. Aus dem Weizen wird der Gemeindekirchenrat auf dem Hof von Lauts am 8. September die Erntekrone für die St.-Martinskirche Tettens binden. Diese soll zum Erntedankgottesdienst am 4. Oktober feierlich aufgehängt werden. Der Gemeindekirchenrat Tettens will indes abwarten, wie sich die Corona-Lage entwickelt, hofft aber auf eine Feierlichkeit in der St. Martinskirche. Der Oberkirchenrat informiert die Kirchengemeinden regelmäßig über aktuell gültige Auflagen. Gottesdienste finden unter Einhaltung der Corona-Regeln statt, aber das anschließende Apfelfest muss coronabedingt diesmal leider ausfallen. BILD: