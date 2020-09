Ewige Bierprüferinnen gratulieren zum Sieg der „Schlachte“

Malte Hülsbecks Traum vom Sieg in der Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“ ging in Erfüllung: Punktgleich mit dem Restaurant „edo“ in Dangast holte er mit 41 Punkten den ersten Platz. „Es war eine tolle Woche“, erzählte der jeversche Gastronom und verband damit auch einen Dank an seine Mitarbeiter. Neben Ruhm und Ehre erhielten die beiden Wochensieger einen goldenen Teller und teilten sich das 3000 Euro-Preisgeld. In der Kochshow mit Profikoch Mike Süsser stehen die Speisen im Vordergrund, erzählt Malte Hülsbeck. Jeder Teilnehmer bewertet die Gerichte seiner Mitbewerber, außerdem Ambiente, Service, Angebot, Preis-Leistungs-Verhältnis und sogar die Kücheneinrichtung. Der Jeveraner aus dem Traditionslokal „An der Schlachte“ kochte Salzwiesenlamm mit Quellergemüse und Kräuterkartoffelstampf. Malte Hülsbeck ist gelernter Koch und Gastronomiefachmann. Seine Mutter Ute Posern übernahm 2006 das Restaurant, in dem er 2012 einstieg. Seit 2016 leitet er dem Betrieb mit Hotel. Bürgermeister Jan Edo Albers gehörte zu den ersten Gratulanten. „Damit hat sich Jever wieder einen Namen gemacht und mit dem gelungenen Trailer unsere Stadt für Touristen werbewirksam dargestellt“, sagte er. Glückwünsche kamen auch von den Damen der „Ewigen Bierprüfungskommission 2013“. Sie hatten die Kochkunst von Malte Hülsbeck mit dem „Braumeisterfrühstück“ getestet. Die Frauen treffen sich immer am ersten Freitag im September bei ihrer Mitprüferin Ute Posern in der Schlachte. BILD: