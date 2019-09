Hohe Sprünge über Hindernisse, tief eintauchen ins Wasser, um einen Apfel zu schnappen, schnell reagieren und die richtige Farbe abklatschen, die Kugel rollen lassen und mit dem Ball Dosen umwerfen– jede Menge Action hat das Familienfest des Schlossmuseums Jever am Sonntag für Kinder geboten. Das Team des Schlossmuseums und zahlreiche Vereine, Clubs und Banken haben beim Schlossfest Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene auf die Beine gestellt. Zwar kam kurz vor der Eröffnung noch ein gewaltiger Schauer vom Himmel, doch danach zeigte sich die Sonne und der Nachmittag blieb trocken und mild. Dank der Trommelgruppe Sambarracuda war das Schlossfest in der gesamten Innenstadt zu hören – und so wurden auch viele angelockt, die sich gerade zufällig in Jever aufhielten. Bestens versorgt wurden die Gäste vom Lionsclub Maria Wiemken, von den Frauen des Frauenorts Maria von Jever und vom Ladies’ Circle: Kaffee und Kuchen, alkoholfreie Cocktails, Bratwurst und natürlich viele kühle Getränke für die aktiven Kinder wurden serviert. BILDer: