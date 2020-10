Fast 40 Jahre Küsterin

Waltraud Jacobs kennt in Neustadtgödens wohl jeder, sie ist „eine Institution“: 38 Jahre war sie Küsterin – Beruf und Ehrenamt gingen dabei Hand in Hand. Am Sonntag wurde sie in der ev. Kirche Neustadtgödens. Eigentlich hatte sie die 40 voll machen wollen, doch ein Sturz machte ihr einen Strich durch die Rechnung. „Jetzt habe ich gelernt, kürzer zu treten und geduldig zu sein“, sagt sie. Als Pastor Günther Blitz ihr die Tätigkeit als Küsterin anbot, lehnte sie erst ab, übernahm dann aber doch. Neben der ev. Kirche betreute sie das Dorfgemeinschaftshaus und später die Pastorei. Am liebsten war ihr das Schmücken des Altars. „Den Blumenschmuck habe ich all die Jahre gespendet, das war mir eine Ehre. Im Sommer kommt der aus dem Garten, im Winter wurde er gekauft“, erzählt die 74-Jährige.

