Festival mit Flamenco und Fetenhits

Damit im Corona-Jahr etwas stattfindet, hat man sich in Schortens das „Schortenser Festival“ ausgedacht und bietet auf dem Bürgerhausplatz Konzerte und Kleinkunst mit Abstand und begrenzter Zuschauerzahl auf nummerierten Plätzen. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende geht’s an diesem Wochenende (11. bis 13. September) mit drei Konzerten weiter und schon wieder ins Finale: Den Auftakt macht am Freitag ab 20 Uhr das Gitarrenduo „Café del Mundo“: Jan Pascal und Alexander Kilian holen mit ihrem Programm „Beloved Europe“ den Sommer zurück und kredenzen feurige Flamenco-Gitarren zwischen Klassik, Pop und Jazz. Eintritt: 20 Euro. Am Samstag folgen ab 19.30 Uhr die Partyrocker „United 4“ aus Oldenburg mit eigener Bühnenshow. Maximal 300 Personen dürfen dabei sein, Karten gibt’s für zehn Euro. Den Abschluss macht am Sonntag um 15 Uhr das Benefizkonzert mit der Bläserbesetzung des Marinemusikkorps’ Wilhelmshaven. 250 Gäste sind möglich. Der Erlös fließt in die Kinder- Jugendarbeit der Stadt Schortens und an durch Corona in Not ge­ratene Kulturschaffende und Straßenkünstler. BILDer: