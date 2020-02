FrauenOrt Jever: Maria tischt auf

Frauen gehören an den Herd – das gilt längst nicht mehr. Die Frauen vom „FrauenOrt Maria von Jever“ greifen den Macho-Spruch zu ihrem vierten Ernennungsfest dennoch auf. Denn der Herd, die Küche, der Esstisch waren schon immer ein wichtiger Ort. Wie immer zum Todestag von Jevers legendärer Herrscherin Fräulein Maria (1500 bis 1575) am 20. Februar lädt das FrauenOrt-Team ins Schloss zu einem vergnüglich-geselligen Abend ein. Dazu sind natürlich auch Männer willkommen. Ab 19 Uhr wird dann ein weiblicher Blick auf Politik und Gesellschaft geworfen. „Maria tischt auf!“ lautet das Motto. Es geht um die Rolle der Frau in Familie und Öffentlichkeit von Frl. Marias Zeit bis heute, es geht um Musik, Lyrik und Prosa zu Küche und Esstisch, es geht um Tischkultur im Wandel der Zeiten und um Geschirr. Mit von der Partie ist das Duo Robert Legantke (Gitarre) und Hanna Dohmen (Gesang). Und selbst zubereitetes Fingerfood gibt es ebenfalls. Beteiligt sind das Schlossmuseum, die Stadt, der Lions-Club Jever Maria Wiemken, die Gleichstellungsbeauftragten und die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. BILD: