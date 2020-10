Plattdüütsch-Weken In Friesland: Van’t Koorn to’n Koorn – Sluckvertreder

Friesland Wegen mien so’n beten arig (komisch) Överschrift kriegt ji nu teerst maal’n lüttje Lehrminüüt över de verscheden Bedüden van dat Woord „Koorn“. Dat plattdüütsch Woord „Koorn“ steiht nämlich Hoogdüütsch för de Wöör „einzelnes Korn“, “Getreide“ un „Schnaps (Getreide-)“, aber ok noch för de Spitz vörn up de Loop van’n Püüster (Gewehr). To disse ganze Snapseree höört aber ok noch de Utdruck „Kööm“, nämlich för dat Bedüden van „Schnaps“, „Klarer“, „Kornbrand“ un de bekannt „Kümmelschnaps“. Dat eerst maal vörweg.

Un nu also, up wat ick to will, nämlich dat Produzeren van klaren Snaps, nämlich de hier bi uns sonöömte Sluck. Villicht maal ganz interessant to hören, wo sowat löppt, un dat is ok so’n lütt Vörwoord to mien Geschicht, de ick jo achteran vertellen will.

Also, meest worden hier bi uns in Oostfreesland daarto Roggen un Weeten nomen. Na dat Mahlen van de Koorns word dat Resultaat denn kookt un rut kummt so een Pamps (Brei), de sonöömte Maische. Nu fehlt blot noch dat Garstenmalz, wat de Starkde in Zucker ümwanneln deit, un dit Gemengsel kummt denn tosamen mit Hefe in‘n Ketel to’n Gären. Un nu geiht de Brenneree los, waar denn de Destillatioonsapparaat ördentlich Füür ünner d‘ Moors maakt word.

Een van uns regionaal Koornbrand, de Doornkaat, schall’n ganz fienen Koornbrand ween, denn he word sogaar dreemaal destilleert, un he hett denn ok noch so’n licht Prise van Wachholder daarbi.

Wenn ick an Koorn denk, denn fallt mi natüürlich ok toeerst “Doornkaat“ in, un to’n Tweeden mutt ick an Plattsnacker Walter Schröder ut Tüschenahn in’t Ammerland denken, denn de hett in fröher Tieden maal een herrlich Smüster-Beleevnis hatt, waar dat ok üm disse Koorn-Firma gung, un de will ick jo nu even vertellen.

In “Klamper Annis Kroog“ in Tüschenahn seten an een köhlig Harvstdag ’n paar Röstruper bi’n Grog. Nu schull sick vandaag de neei Doornkaat-Vertreder ut Nörden in dat Weertshuus vörstellen, un se meenten, wenn de naher kummt, schall he gliek maal ördentlich een mitkriegen, denn he schull weten, dat hier in’t Ammerland de Sluck besünners good smeckt.

Se harrn sick jüst’n neeien Grog bestellt, daar stunn de neei Vertreder al in d’ Döör. Stillswiegend wurr he eerst maal beurdeelt: Een ganz vörnehmen Keerl mit‘n langen Mannel un een fienen Hoot. Weertsfroo Anni froog hüm denn, as he an’n Tresen Platz nohmen harr, of he’n Doorkaat drinken wull. „Nein, danke“, meen he, „ich trinke das Gleiche wie die anderen“.

„Oh“, dacht Anni, “ ’n echten Ostfreesen is dat ja woll nich, - ja, un Plattdüütsch snackt he ok nich. Of Doornkaat daar woll de richtige Vertreder up’n Padd schickt hett?“ He vertell denn ok so’n paar interessante Saken van sick, ok dat he fröher bi de Marine west weer, - un een Grog na’n annern gung över’n Tresen.

As de Vertreder denn ok maal na’t Klo muss, meen Klamper-Gerd: „Segg Moder in d’

Köken, se schall för de Vertreder de Grog gliek wat stiever maken“. Torügg an’n Tresen stunn de nächste Grog-Runn al paraat.

All keken nu, wat de Vertreder woll bi’n eersten Sluck seggen würr. „Oh, der ist aber extra gut“, meen he blot, un so na un na wurr he munterer un munterer. Upletzt seet he rittlings up’n Stohl un rier denn as up’n Peerd dör de Gaststuuv.

Mit eenmaal keek he up sien Klock un meen, dat dat för hüm nu woll Tied würr.

„Ja, meine Herren“, see he, „dann erwarte ich Sie alle am Sonntag zu meinem Eröffnungsgottesdienst in der Johannes-Kirche, - es war mir ein Vergnügen!“

Un daarmit gung he rut, sett sick up sien Rad un pedd in Richtung Tüschenahn.

All keken hüm verdattert na. Klamper-Anni funn as eerst de Spraak weer: „Dat weer ja de neei Pastoor! Dat is ja’n Keerl, un ick wunner mi al, dat’n Doorkaat-Vertreder nich maal Platt snackt! - So een Rinnfall, wat hebbt wi uns daar blameert!“

De eerst Gottsdeenst van de neei Pastoor hebbt se denn ok gemeensaam susen laten, weer eenfach to pienlich, denn he harr an’n Enn de een oder anner woll weerkennen kunnt.

Tja, dat is mien olle Heimat Oostfreesland mit sien wunnerbaar Geschichten ut old Tieden, de ick immer an leevsten vertellen doo.