Energie-Projekt

Bei Enera, gestartet Anfang 2017 in Friesland, Wittmund, Aurich und Emden, geht es um die intelligente Steuerung von Stromnetzen. Ziel ist, dass vor Ort produzierter Strom auch vor Ort genutzt wird. Enera will zeigen, dass zukunftsfähige Energiesysteme durch den Einsatz intelligenter Technologien effizienter betrieben und so unnötiger konventioneller Netzausbau vermieden werden kann.

Mehr Infos unter www.projekt-enera.de