Friesland /Wilhelmshaven Dass das Wahlalter zur Kirchenratswahl auf 14 Jahre gesenkt wurde, hat die Wahlbeteiligung im evangelischen Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven nicht nach oben gebracht: Am Sonntag fanden insgesamt nur 11,6 Prozent der wahlberechtigten Gemeindemitglieder den Weg in die Stimmlokale. Das waren sogar noch 3,58 Prozent weniger als bei der Kirchenratswahl 2012.

75 627 Kirchenmitglieder waren zur Wahl der Kirchenältesten aufgerufen, wahrgenommen haben ihr Stimmrecht 8776.

Zahlen zur Kirchenratswahl Im Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven waren 75 627 Gemeindemitglieder ab 14 Jahren zur Wahl aufgerufen. Tatsächlich zur Wahl gingen 8776 Gemeindemitglieder. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 11,6 Prozent – 3,58 Prozent weniger als 2012. Zur Wahl standen 319 Kandidatinnen und Kandidaten – 199 Kirchenälteste waren zu wählen. Die geringste Wahlbeteiligung in Friesland verzeichneten die Kirchengemeinden in den Städten Varel mit 7,33 Prozent und Schortens mit 7,96 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung überhaupt hatte Fedderwardergroden mit 6,95 Prozent. In der Stadt Jever lag die Wahlbeteiligung bei 14,22 Prozent. Mit den höchsten Wahlbeteiligungen punkten die kleinen Kirchengemeinden im Wangerland: Middoge kommt auf 48,54 Prozent – höchste Wahlbeteiligung in der oldenburgischen Kirche – Oldorf kommt auf 39,88 Prozent, St. Joost/Wüppels (34,05), Tettens (31,7) und Wiarden (28,63 Prozent).

Dass überhaupt jugendliche Gemeindemitglieder mitgewählt haben, haben die Gemeinden Pakens-Hooksiel und St. Joost-Wüppels dokumentiert: Fünf Jugendliche in Hooksiel und ein Jugendlicher in St. Joost wurden als Wähler festgestellt. Auch in Cleverns und Jever wurden ein paar wenige jugendliche Wähler gesichtet.

Kreisjugenddiakon Fredo Eilts bestätigt den Eindruck in den meisten Kirchengemeinden, dass die Kampagne „Kirche mit mir“ insbesondere die Jugendlichen überhaupt nicht erreicht hat. „Leider ist bei den 14-Jährigen das Thema, sich aktiv in die kirchliche Gremienarbeit einzubringen, überhaupt nicht präsent“, sagt er: „Es ist auch ein so furchtbar weit Weg und sehr umständlich, einfach zu Wahl zu gehen. . .“

Er hatte in der Stadtkirche Jever eigens einen Abend für die jugendlichen Kirchenratswähler gestaltet. „Doch selbst die, die immer da sind, sind diesmal nicht gekommen – das war schon als Signal für die Wahlbeteiligung der Jugendlichen zu werten“, sagt der Kreisjugenddiakon.

Woran das liegen könnte? Die Jugend-Kampagne zur Kirchenratswahl hat sehr spät begonnen, meint Eilts. „Eventuell zu spät.“ Und dann sei natürlich auch festzustellen, dass Gremienarbeit insgesamt für Jugendliche und junge Erwachsene recht unattraktiv sei. Der Altersdurchschnitt der neuen Kirchenältesten liegt bei 53 Jahren im Oldenburger Land.

Fredo Eilts zufolge ist Matthias Götzl aus Tettens mit seinen knapp unter 30 Jahren einer der jüngsten Kirchenältesten weit und breit.

„Wir müssen insgesamt überlegen, bildungspolitisch neue Wege zu gehen – nicht nur in der Kirche“, meint er.

Denn die Beteiligung von Jugendlichen an Kirche und vor allem ihre Mitbestimmung sei von großer Bedeutung in jeder Gemeinde. „Es sollte uns gelingen, die engagierten Jugendlichen im Kirchenkreis auch für die Wahlen zu interessieren“, sagt Eilts: Denn insgesamt sei die Kirchenjugend sehr aktiv, sehr interessiert und sehr gut zum Mitmachen zu motivieren: „Die sind sonst bei allem dabei.“

Möglicherweise sei ein weiteres Manko der Begriff „Kirchenältester“ – junge Leute könne das durchaus abschrecken.

Doch die Wahlbeteiligung zeigt, dass nicht nur die Jugendlichen nicht für die Kirchenratswahl zu interessieren waren – auch die Mehrheit der erwachsenen Gemeindemitglieder ging nicht zur Wahl. „Und das, obwohl die Gemeindekirchenräte in ganz Friesland und Wilhelmshaven mit viel Engagement für die Kirchenwahl getrommelt und geworben haben. Das ist mehr als bedauerlich“, sagt der Kreisjugenddiakon.

